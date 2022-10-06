СК "Дніпро-1" – "Вадуц": де дивитися і прогноз на матч Ліги конференцій
У третьому турі групового етапу Ліги конференцій 2022/23 український СК "Дніпро-1" прийме ліхтенштейнський "Вадуц".
Де дивитись матч онлайн і на яких каналах та які прогнози букмекерів на поєдинок, підкаже РБК-Україна.
Матч "Дніпро-1" – "Вадуц" відбудеться у словацькому Кошице 6 жовтня. Початок поєдинку о 19:45 за київським часом. Пізніше в іншому матчі групи E нідерландський АЗ "Алкмаар" прийме кіпрський "Аполлон".
Де дивитися матч "Дніпро-1" – "Вадуц"
Уболівальники не матимуть доступу до трансляції у цифровому мовленні T2. Усі матчі основної сітки єврокубків показують на платформі MEGOGO. Також трансляція буде доступна абонентам Volia TV через канали MEGOGO Футбол. Коментуватимуть матч Віталій Волочай і Роман Бебех.
Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – "Вадуц"
Фахівці контори Favbet визначили "спортклубівців" фаворитом поєдинку. На їхню перемогу приймають ставки з коефіцієнтом 1,71. Імовірність успіху "Вадуца" оцінили балом 5,10. Навіть нічия вірогідніше з кефом 4,00.
Футбольні оптимісти можуть закластися на розгромну перемогу "Дніпра-1" з перспективним коефіцієнтом 12,00. Натомість уболівальники з вірою у відкритий футбол можуть розглянути варіант зі ставкою на голи обох команд у кожному з таймів з кефом 11,50.
Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – "Вадуц"
"Дніпро-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапій, Бузанелло – Рубчинський, Бабенко – Гуцуляк, Піхальонок, Амаш – Довбик
"Вадуц": Шанд – Гассер, Ісік, Джамейлі – Ульріх, Гаїч, Добрас, Гельзер – Джіджек, Гаслер – Сасере
Напередодні "Шахтар" поступився "Реалу" в Мадриді на груповому етапі Ліги чемпіонів. За Королівський клуб забили бразильці Родріго та Вінісіус, а в складі "гірників" під завісу першого тайму відзначився Зубков.
До слова, раніше підготували анонс поєдинку "Ренна" та "Динамо" на груповому етапі Ліги Європи.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.