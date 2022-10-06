СК "Днепр-1" – "Вадуц": где смотреть и прогноз на матч Лиги конференций

Где смотреть матч онлайн и на каких каналах, а также каковы прогнозы букмекеров на поединок, подскажет РБК-Украина .

Матч "Днепр-1" – "Вадуц" состоится в словацком Кошице 6 октября. Начало поединка в 19:45 по Киеву. Позже в другом матче группы E нидерландский АЗ Алкмаар примет кипрский Аполлон.

Где смотреть матч "Днепр-1" – "Вадуц"

У болельщиков нет доступа к трансляции в цифровом вещании T2. Все матчи основной сетки еврокубков показывают на платформе MEGOGO. Также трансляция будет доступна абонентам Volia TV по каналам MEGOGO Футбол. Комментировать матч Виталий Волочай и Роман Бебех.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – "Вадуц"

Специалисты конторы Favbet определили "спортклубовцев" фаворитом поединка. На их победу принимают ставки с коэффициентом 1,71. Вероятность успеха "Вадуца" оценили баллом в 5,10. Даже ничья вероятнее с кэфом 4,00.

Футбольные оптимисты могут заложиться на разгромную победу "Днепра-1" с перспективным коэффициентом 12,00. В то же время болельщики с верой в открытый футбол могут рассмотреть вариант со ставкой на голы обеих команд в каждом из таймов с кэфом 11,50.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – "Вадуц"

"Днепр-1": Валеф – Адамюк, Сваток, Сарапий, Бузанелло – Рубчинский, Бабенко – Гуцуляк, Пихалонок, Амаш – Довбик

"Вадуц": Шанд – Гассер, Исик, Джамейли – Ульрих, Гаич, Добрас, Гельзер – Джиджек, Хаслер – Сасере

Накануне "Шахтер" уступил "Реалу" в Мадриде на групповом этапе Лиги чемпионов. В составе Королевского клуба забили бразильцы Родриго и Винисиус, а в обойме "горняков" под занавес первого тайма отличился Зубков.