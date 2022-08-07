СК "Днепр-1" выбрал домашний стадион на плей-офф квалификации Лиги Европы

Руководство СК "Днепр-1" определилось с временным домом команды во втором по престижности европейском кубке. Подопечные Александра Кучера сыграют в Словакии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.
Домашний матч плей-офф квалификации Лиги Европы "спортклубовцы" сыграют в Кошице. Поединок намечен на 18 августа.
Домашней ареной "Днепра-1" стала Kosicka futbalova arena. Стадион открыли в 2022 году с вместимостью 5836 зрителей. Арена принадлежит городской общине, а ее хозяином стал местный "Кошице" из Второй лиги.
В плей-офф квалификации Лиги Европы "Днепр-1" встретится с победителем пары АЭКа из Ларнаки и белградским "Партизаном". Первый матч между ними завершился победой киприотов (2:1).
На этой неделе "спортклубовцы" оформили переход Бланко в статусе свободного агента. Аргентинец с опытом выступлений в составе национальной команды находился на просмотре в команде после завершения контракта с "Индепендьенте".
К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.
Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.
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