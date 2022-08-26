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СК "Днепр-1" получил трех оппонентов в группе Лиги конференций

Фото: "Спортклубовцы" после поражения от АЕКа (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

На групповом этапе Лиги конференций 2022/23 украинский "Днепр-1" встретится с АЗ "Алкмааром", лимасольским "Аполлоном" и "Вадуцом" из Лихтенштейна.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Жеребьевка прошла 26 августа в штаб-квартире УЕФА в Швейцарии. Финал турнира 7 июня примет пражская "Фортуна Арена".

Перед процедурой "Днепр-1" попал в последнюю, 4-ю корзину по клубному рейтингу УЕФА. Днепряне в этом году дебютировали в еврокубках. Два стартовых поединка для них завершились поражениями от АЭКа из Ларнаки в плей-офф квалификации Лиги Европы.

"Днепр-1" попал в группу Е. Там суперниками "спортклубівців" стануть АЗ "Алкмаар", "Аполлон" і "Вадуц". Стартовый тур в Лиге конференций назначен на 8 сентября. Календарь днепрян объявят со временем.

Накануне "Шахтер" узнал соперников в группе F Лиги чемпионов. В квартет с "горняками" попали "Реал", РБ "Лейпциг" и "Селтик". Стартовый тур группового этапа назначен на 6-7 сентября.

Напомним, что киевское "Динамо" во второй раз встретится с "Фенербахче" на групповом этапе Лиги Европы.

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УЕФАДнепр-1