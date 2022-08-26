СК "Дніпро-1" отримав трьох опонентів у групі Ліги конференцій

На груповому етапі Ліги конференцій 2022/23 український "Дніпро-1" зустрінеться з АЗ "Алкмааром", лімасольським "Аполлоном" і "Вадуцом" із Ліхтенштейна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати жеребкування.
Жеребкування відбулося 26 серпня в штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії. Фінал турніру 7 червня прийме празька "Фортуна Арена".
Перед процедурою "Дніпро-1" потрапив до останнього, 4-го, кошика за клубним рейтингом УЄФА. Дніпряни цьогоріч дебютували в єврокубках. Два стартові поєдинки для них завершилися поразками від АЕКа з Ларнаки в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.
"Дніпро-1" потрапило до групи Е. Там суперниками "спортклубівців" стануть АЗ "Алкмаар", "Аполлон" і "Вадуц". Стартовий тур у Лізі конференцій призначений на 8 вересня. Календар дніпрян оголосять згодом.
Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.
Нагадаємо, що київське "Динамо" вдруге зустрінеться з "Фенербахче" на груповому етапі Ліги Європи.
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