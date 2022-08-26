СК "Дніпро-1" отримав трьох опонентів у групі Ліги конференцій

Жеребкування відбулося 26 серпня в штаб-квартирі УЄФА в Швейцарії. Фінал турніру 7 червня прийме празька "Фортуна Арена".

Перед процедурою "Дніпро-1" потрапив до останнього, 4-го, кошика за клубним рейтингом УЄФА. Дніпряни цьогоріч дебютували в єврокубках. Два стартові поєдинки для них завершилися поразками від АЕКа з Ларнаки в плей-офф кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро-1" потрапило до групи Е. Там суперниками "спортклубівців" стануть АЗ "Алкмаар", "Аполлон" і "Вадуц". Стартовий тур у Лізі конференцій призначений на 8 вересня. Календар дніпрян оголосять згодом.

Напередодні "Шахтар" дізнався суперників у групі F Ліги чемпіонів. До квартету з "гірниками" потрапили "Реал", РБ "Лейпциг" і "Селтік". Стартовий тур групового етапу призначений на 6-7 вересня.