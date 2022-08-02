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СК "Днепр-1" получил оппонента в плей-офф квалификации Лиги Европы

Фото: "Днепр-1" проходит тренировочные сборы (facebook.com/sportclubdnipro1)
Автор: Антон Федорцив

За путевку в групповой этап Лиги Европы 2022/23 СК "Днепр-1" сразится с победителем противостояния кипрского АЕКа и белградского "Партизана".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты жеребьевки.

Круг потенциальных соперников "спортклубовцев" сузился до двух. Украинский представитель в Лиге Европы встретится с кипрским или сербским грандом.

АЕК и "Партизан" встретятся в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы. Поединок в Ларнаке запланирован на 4 августа, а ответный матч в Белграде – на 11 августа. Победитель противостояния выйдет на "Днепр-1".

"Спортклубовцы" возьмут старт в еврокубках 18 августа. Второй поединок с киприотами или сербами состоится 25 августа. В случае поражения "Днепр-1" попадет в групповой этап Лиги конференций.

Ранее "Динамо" получило потенциального соперника в плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Если "бело-синие" пройдут австрийский "Штурм", то встретятся с победителем пары "Бенфика" – "Мидтьюлланн".

К слову, ранее составили предварительный гид по сезону 2022/23 в украинской Премьер-лиге.

Напомним, также разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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