СК "Днепр-1" – АЕК Ларнака: где смотреть и прогноз на матч квалификации Лиги Европы

Матч СК "Днепр-1" – АЕК Ларнака состоится в словацком Кошице 18 августа. Начало поединка на стадионе Kosicka futbalova arena в 21:00 по киевскому времени. Победитель противостояния попадет в групповой этап Лиги Европы.

Где смотреть матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

Болельщики получат доступ к трансляции в цифровом вещании T2. В прямом эфире поединок покажет телеканал "2+2". Телевизионная трансляция начнется там в 20:55.

Прогноз букмекеров на матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

Для специалистов конторы Favbet безусловного фаворита первого поединка нет. На победу "Днепра-1" принимают ставки с коэффициентом 2,63. Вероятный же успех АЕКа оценили похожим баллом в 2,90. Ничья остается наименее вероятной – кэф 3,25.

Тем не менее, киприоты имеют более высокие шансы на проход в основную сетку Лиги Европы. Коэффициент на успех АЕКа по итогам двухматчевого противостояния составил скромные 1,66. На "Днепр-1" можно поставить с кэфом 2,34. Прогнозисты со стажем могут заложиться на победу украинцев со счетом 2:1 с перспективным баллом в 10,00.

Ориентировочные составы на матч "Днепр-1" – АЕК Ларнака

"Днепр-1": Валеф – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Сарапий, Пихаленок – Назаренко, Бланко, Громов – Довбик

АЕК Ларнака: Пирич – Росалес, Миличевич, Томович, Энглезу – Фейса, Андраде – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

В предыдущем раунде АЕК сенсационно выбил из турнира белградский "Партизан". Киприоты сначала одержали домашнюю победу (2:1) благодаря голам Анхеля Гарсии и Миличевича. В Сербии "желто-зеленые" удержали удобную для себя ничью 2:2 (забивали Дюрчо и Фараж).