СК "Дніпро-1" – АЕК Ларнака: де дивитися і прогноз на матч кваліфікації Ліги Європи

Матч СК "Дніпро-1" – АЕК Ларнака відбудеться у словацькому Кошице 18 серпня. Початок поєдинку на стадіоні Kosicka futbalova arena о 21:00 за київським часом. Переможець протистояння потрапить у груповий етап Ліги Європи.

Де дивитися матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

Уболівальники отримають доступ до трансляції у цифровому мовленні T2. У прямому ефірі поєдинок покаже телеканал "2+2". Телевізійна трансляція там розпочнеться о 20:55.

Прогноз букмекерів на матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

Для фахівців контори Favbet безумовного фаворита першого поєдинку немає. На перемогу "Дніпра-1" приймають ставки з коефіцієнтом 2,63. Імовірний же успіх АЕКа оцінили схожим балом 2,90. Нічия залишається найменш імовірною – кеф 3,25.

Тим не менше, кіпріоти мають вищі шанси на прохід в основну сітку Ліги Європи. Коефіцієнт на успіх АЕКа за підсумками двоматчевого протистояння склав скромні 1,66. Натомість на "Дніпро-1" можна поставити з кефом 2,34. Прогнозисти зі стажем можуть закластися на перемогу українців із рахунком 2:1 з перспективним балом 10,00.

Орієнтовні склади на матч "Дніпро-1" – АЕК Ларнака

"Дніпро-1": Валеф – Лучкевич, Адамюк, Сваток, Бузанелло – Сарапій, Піхальонок – Назаренко, Бланко, Громов – Довбик

АЕК Ларнака: Піріч – Росалес, Мілічевіч, Томовіч, Енглезу – Фейса, Андраде – Фараж, Альтман, Дюрчо – Лопеш

У попередньому раунді АЕК сенсаційно вибив із турніру белградський "Партизан". Кіпріоти спершу здобули домашню перемогу (2:1) завдяки голам Анхеля Гарсії та Мілічевіча. Натомість у Сербії "жовто-зелені" втримали зручну для себе нічию 2:2 (забивали Дюрчо та Фараж).