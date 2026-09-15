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Сызранский НПЗ и "Атлант Аэро" под ударом: появились новые детали от Генштаба

13:16 15.09.2026 Вт
2 мин
Россия снова столкнулась с ударами по ключевым объектам
aimg Анастасия Никончук
Сызранский НПЗ и "Атлант Аэро" под ударом: появились новые детали от Генштаба Фото: МЧС РФ (GettyImages)
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В ночь на 15 сентября Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод в Самарской области РФ и предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге. Также подтверждены последствия предыдущего удара по НПЗ "Славянск ЭКО".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Генерального штаба ВСУ.

В ночь на 15 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по двум объектам на территории России. Под поражение попал Сызранский НПЗ в Самарской области, а также предприятие "Атлант Аэро" в Таганроге Ростовской области.

На территории нефтеперерабатывающего завода зафиксировали попадание, после которого начался пожар. Повреждения получили установка первичной переработки нефти АВТ-6 и резервуарный парк.

Что известно о предприятиях

Сызранский НПЗ входит в структуру "Роснефти". Предприятие способно перерабатывать около 8,9 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, а также другие нефтепродукты. Кроме того, он задействован в обеспечении потребностей российской армии.

На территории "Атлант Аэро" в Таганроге также зафиксировали взрывы и пожар. Предприятие специализируется на производстве беспилотников и комплектующих.

В частности, там выпускают ударно-разведывательные БпЛА "Молния" и комплектующие для дронов "Орион". Производство используется для обеспечения потребностей российских вооруженных сил в беспилотных системах.

Что произошло с НПЗ на Кубани

Дополнительный анализ данных позволил подтвердить последствия удара 13 сентября по НПЗ "Славянск ЭКО" в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате атаки были уничтожены три резервуара и еще восемь получили повреждения.

Напоминаем, что в ночь на 15 сентября взрывы прогремели на АО "Себряковцемент" в Волгоградской области - крупнейшем производителе цемента в России. Также сообщается о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Сызрани.

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