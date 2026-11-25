У російській Сизрані Самарської області вночі пролунали вибухи на тлі атаки безпілотників. Місцеві жителі повідомляють про гул дронів, роботу сирен і яскраву червону заграву в небі - під ударом нафтопереробний завод.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Що відомо про атаку на Сизрань

За повідомленнями місцевих пабліків, у місті було чути гул безпілотників, після чого пролунали вибухи. Очевидці публікують відео нічних подій, на яких можна побачити червоне зарево над містом.

Місцеві жителі емоційно коментують те, що відбувається, дивуються кількості вибухів та не стримуються у висловлюваннях, нецензурно лаються. На оприлюднених кадрах також чути сирени та звуки, схожі на роботу протиповітряної оборони.

Ціллю атаки став Сизранський НПЗ.

Аеропорт Самари зупиняв роботу

На тлі загрози атаки безпілотників у Самарській області оголошували режим безпілотної небезпеки.

Також через загрозу дронів запроваджували обмеження на роботу аеропорту Курумоч у Самарі. Повітряний простір над регіоном тимчасово закривали для польотів.

Влада закликала жителів зберігати спокій та стежити за офіційними повідомленнями.

Чим важливий Сизранський НПЗ

Сизранський нафтопереробний завод розташований у Самарській області РФ і входить до структури російської нафтової компанії "Роснефть".

Підприємство є одним із великих об'єктів нафтопереробки в Поволжі. Його номінальна потужність становить близько 8,5 млн тонн нафти на рік.

Завод виробляє бензин, дизельне та авіаційне пальне, мазут та інші нафтопродукти. Зокрема, його продукція має значення для забезпечення російського внутрішнього ринку пальним.