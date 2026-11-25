Сызранский НПЗ атаковали дроны: на месте пожар и экстренные службы
В российской Сызрани Самарской области ночью раздались взрывы на фоне атаки беспилотников. Местные жители сообщают о гуле дронов, работе сирен и ярком красном зареве в небе - под ударом нефтеперерабатывающий завод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на OSINT-каналы.
Что известно об атаке на Сызрань
По сообщениям местных пабликов, в городе был слышен гул беспилотников, после чего раздались взрывы. Очевидцы публикуют видео ночных событий, где можно увидеть красное зарево над городом.
Местные жители эмоционально комментируют происходящее, удивляются количеству взрывов и не сдерживаются в высказываниях, нецензурно ругаются. На обнародованных кадрах также слышны сирены и звуки, похожие на работу противовоздушной обороны.
Целью атаки стал Сызранский НПЗ.
Аэропорт Самары останавливал работу
На фоне угрозы атаки беспилотников в Самарской области был объявлен режим беспилотной опасности.
Также из-за угрозы дронов вводили ограничения на работу аэропорта Курумоч в Самаре. Воздушное пространство над регионом временно закрывалось для полетов.
Власти призвали жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Чем важен Сызранский НПЗ
Сызранский нефтеперерабатывающий завод расположен в Самарской области РФ и входит в структуру российской нефтяной компании "Роснефть".
Предприятие является одним из самых крупных объектов нефтепереработки в Поволжье. Его номинальная мощность составляет около 8,5 млн. тонн нефти в год.
Завод производит бензин, дизельное и авиационное горючее, мазут и другие нефтепродукты. В частности, его продукция имеет большое значение для обеспечения российского внутреннего рынка горючим.
Предыдущие атаки на завод
Сызранский НПЗ уже не раз оказывался под ударами беспилотников. Из-за атак предприятие временно останавливало работу из-за повреждения установки АВТ-6.
Также в августе и сентябре этого года Сызранский НПЗ снова атаковали беспилотники. После одного из ударов на территории предприятия возник пожар.