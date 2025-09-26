Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони в Україні

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто в Facebook.
Крім того, угорський міністр дозволив собі заявити, що президент України "починає божеволіти".
"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - йдеться у дописі Сійярто.
Нагадаємо, Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками українському лідеру доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.
"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - заявив Зеленський.
Президент України дав завдання перевірити всі дані і негайно доповісти про зафіксовані факти.
Раніше РБК-Україна писало, що 9 травня угорські розвідники вперше були викриті Службою безпеки України.
Агенти розвідки Угорщини займалися збиранням інформації щодо захищеності Закарпатської області. Зокрема, вони розвідували слабкі місця регіону як в наземній, так і повітряній обороні.
Також угорські шпигуни вивчали погляди місцевих жителів для того, або мати можливість спрогнозувати їхню поведінку в разі вторгнення військових Угорщини.