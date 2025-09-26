UA

Сійярто зухвало відповів Зеленському на угорські дрони в Україні

Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто зухвало відповів українському лідеру Володимиру Зеленському на угорські дрони над Україною. За його словами, президент "бачить привидів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто в Facebook.

Крім того, угорський міністр дозволив собі заявити, що президент України "починає божеволіти".

"Президент Володимир Зеленський починає божеволіти від антиугорських настроїв. Тепер він навіть бачить привидів", - йдеться у дописі Сійярто.

Угорські дрони над Україною

Нагадаємо, Угорщина за допомогою розвідувальних дронів могла стежити за оборонною промисловістю України. Про інцидент з безпілотниками українському лідеру доповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - заявив Зеленський.

Президент України дав завдання перевірити всі дані і негайно доповісти про зафіксовані факти.

Угорські шпигуни на Закарпатті

Раніше РБК-Україна писало, що 9 травня угорські розвідники вперше були викриті Службою безпеки України.

Агенти розвідки Угорщини займалися збиранням інформації щодо захищеності Закарпатської області. Зокрема, вони розвідували слабкі місця регіону як в наземній, так і повітряній обороні.

Також угорські шпигуни вивчали погляди місцевих жителів для того, або мати можливість спрогнозувати їхню поведінку в разі вторгнення військових Угорщини.

