Сийярто дерзко ответил Зеленскому на венгерские дроны в Украине

Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто дерзко ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на венгерские дроны над Украиной. По его словам, президент "видит призраков".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Сийярто в Facebook.

Кроме того, венгерский министр позволил себе заявить, что президент Украины "начинает сходить с ума".

"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", - говорится в посте Сийярто.

 

Венгерские дроны над Украиной

Напомним, Венгрия с помощью разведывательных дронов могла следить за оборонной промышленностью Украины. Об инциденте с беспилотниками украинскому лидеру доложил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - заявил Зеленский.

Президент Украины дал задание проверить все данные и немедленно доложить о зафиксированных фактах.

Венгерские шпионы на Закарпатье

Ранее РБК-Украина писало, что 9 мая венгерские разведчики впервые были разоблачены Службой безопасности Украины.

Агенты разведки Венгрии занимались сбором информации относительно защищенности Закарпатской области. В частности, они разведывали слабые места региона как в наземной, так и воздушной обороне.

Также венгерские шпионы изучали взгляды местных жителей для того, или иметь возможность спрогнозировать их поведение в случае вторжения военных Венгрии.

