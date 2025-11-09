Сійярто забрехався? У Білому домі спростували його заяву про санкції, - Reuters
У Білому домі підтвердили, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у суботу, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій. Їх могли застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.
"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі", - сказав Петер Сійярто.
Але того ж дня представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що звільнення діятиме лише впродовж року.
Візит Орбана до США
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 7 листопада, щоб отримати відстрочку від санкцій.
Після зустрічі ЗМІ написали, що лідеру Угорщини вдалося "нанити" у президента США річне звільнення від санкцій. Але Сійярто заявив, що це нібито не так і звільнення "необмежене".
"Прем'єр-міністр чітко заявив. Він погодився з президентом США, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій", - написав він у Facebook.
За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.
Позиція Орбана щодо санкцій США
До свого візиту до США Віктор Орбан говорив, що санкції США проти нафтовидобувних компаній Росії з позиції Угорщини були помилкою.
Угорський прем'єр зауважив, що в результаті ціни на енергоносії в його країні "злетять до небес", що спричинить дефіцит запасів.
Будапешт залишається залежним від російських енергоносіїв. За даними МВФ, у 2024 році Угорщина отримувала з Росії 74% газу та 86% нафти. У разі припинення постачання російського газу країна ризикує втратити понад 4% ВВП.