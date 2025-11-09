Сійярто забрехався? У Білому домі спростували його заяву про санкції, - Reuters

У Білому домі підтвердили, що Угорщина лише на рік отримала від США звільнення від санкцій через купівлю газу та нафти у Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто повідомив у суботу, що Угорщина нібито отримала від США "необмежене звільнення" від санкцій. Їх могли застосувати до Будапешта через купівлю газу та нафти у Росії.

"Ми отримаємо звільнення від санкцій на необмежений термін, тому угорський народ продовжуватиме платити найнижчі ціни на енергоносії в Європі", - сказав Петер Сійярто.

Але того ж дня представник Білого дому в електронному листі агентству Reuters підтвердив, що звільнення діятиме лише впродовж року.

Візит Орбана до США

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зустрівся з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі в п'ятницю, 7 листопада, щоб отримати відстрочку від санкцій.

Після зустрічі ЗМІ написали, що лідеру Угорщини вдалося "нанити" у президента США річне звільнення від санкцій. Але Сійярто заявив, що це нібито не так і звільнення "необмежене".

"Прем'єр-міністр чітко заявив. Він погодився з президентом США, що ми отримали безстрокове звільнення від санкцій", - написав він у Facebook.

За даними американських ЗМІ, Сполучені Штати надали Угорщині річне звільнення від санкцій за використання російських енергоносіїв. Проте не просто так: в обмін Будапешт погодився закупити американського скрапленого газу на 600 мільйонів доларів.



