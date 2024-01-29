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Сійярто в Ужгороді зробив нову заяву про війну в Україні

Понеділок 29 січня 2024 14:55
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Сійярто в Ужгороді зробив нову заяву про війну в Україні Фото: Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Сергій Пишкін

Під час відвідування найбільшого міського цвинтаря Ужгорода Кальварія міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав до завершення війни між Україною та Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку голова МЗС Угорщини.

Як розповідав керівник Офісу президента Андрій Єрмак, вранці разом з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою та його угорським колегою, вони вшанували пам’ять тих, хто віддав життя, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Також відвідали могили загиблих воїнів Збройних сил України угорського походження.

"Все більше і більше загиблих на полі бою, ми не повинні допустити, щоб загинуло ще більше! Війна має закінчитися, людські життя можна врятувати лише миром", - написав Сійярто.

Фото: Міністри закордонних справ України та Угорщини Дмитро Кулеба й Петер Сійярто, а також голова Офісу президента Андрій Єрмак (facebook.com/szijjarto.peter.official)

Що передувало

Ще 11 січня голова МЗС Угорщини анонсував свій візит до Ужгорода й зустріч з українським колегою Дмитром Кулебою. Тоді ж він заявив, що переговори також стосуватимуться підготовки до зустрічі прем’єр-міністра Віктора Орбана та президента України Зеленського.

Сьогодні, 29 січня, Сійярто прибув до Ужгорода де зустрівся з Андрієм Єрмаком та Дмитром Кулебою. За словами керівника Офісу президента, переговори стосуватимуться нормалізації українсько-угорських відносин.

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