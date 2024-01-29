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Сійярто уникнув відповіді, чи підтримує Угорщина вступ України в ЄС

Понеділок 29 січня 2024 19:24
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Сійярто уникнув відповіді, чи підтримує Угорщина вступ України в ЄС Фото: Петер Сійярто, міністр закордонних справ Угорщини (скрін з відео)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто уникнув чіткої відповіді на запитання щодо позиції Будапешта про долучення України до Європейського союзу.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на спільну прес-конференцію в Ужгороді угорського міністра з головою МЗС України Дмитром Кулебою та керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком.

У ході заходу журналісти запитали голову МЗС Угорщини, чи виступає його держава за або проти вступу України в ЄС. Але Сійярто не зміг дати чіткої відповіді, пославшись на вивчення питання майбутнього вигляду самого блоку.

"В Брюселі маємо багато суперечок з огляду на те, як виглядатиме майбутнє ЄС, і як виглядатиме ЄС", - сказав угорський міністр.

Він додав, що ці питання "ми вирішуємо, щоб могли ухвалити відповідальні рішення в подальшому".

Питання вступу України до ЄС та позиція Угорщини

Нагадаємо, 14 грудня минулого року лідери країн Євросоюзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето, але на момент голосування прем'єр цієї країни Віктор Орбан вийшов із зали, тому рішення ухвалили одностайно.

Пізніше Орбан опублікував у своєму акаунті Facebook заяву, в якій повторив позицію про те, що Україна нібито не готова розпочати переговори щодо приєднання до блоку. Також він заявив, що Угорщина "не хоче брати участь у цьому поганому рішенні".

Раніше угорський прем'єр перед грудневим самітом лідерів ЄС заявляв, що його країна нібито не проти вступу України до блоку, але питання щодо відкриття переговорів слід перенести на пів року.

Додамо також, що перед самітом віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина розповіла про продовження двосторонніх дискусій між Угорщиною та Україною щодо членства останньої у ЄС.

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Угорщина Вступ в ЄС
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