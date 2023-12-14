"Є можливості": Стефанішина про діалог із Угорщиною щодо вступу України в ЄС

Дискусії з партнерами щодо початку перемовин про вступ України до ЄС тривають. Маючи наразі підтримку 26 країн-членів, не виникає сумнівів у відданості України реформам.

Про це розповіла віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна.

Як зазначила Стефанішина, наразі триває двосторонній діалог між Угорщиною та Україною щодо членства останньої в ЄС.

Так, під час останньої зустрічі віцепрем'єрки з євроінтеграції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто були обговорені ключові питання: зокрема, щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та домовленості спільно працювати над імплементацією відповідних рішень.

"З огляду на зазначене, Україна не бачить об’єктивних причин для блокування рішення про відкриття переговорів щодо членства", - зауважує Стефанішина.

Як зазначає віцепрем'єрка з євроінтеграції, водночас є розуміння, що на порядку денному засідання Європейської ради є широкий перелік питань, і позиція Угорщини визначається не лише Україною.

"На сьогодні є можливості для діалогу та знайдення рішення для відкриття перемовин", - підсумувала вона.