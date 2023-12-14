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"Є можливості": Стефанішина про діалог із Угорщиною щодо вступу України в ЄС

Україна, Четвер 14 грудня 2023 09:02
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"Є можливості": Стефанішина про діалог із Угорщиною щодо вступу України в ЄС Фото: в Україні бачать можливості для діалогу та знайдення рішення з Угорщиною (GettyImages)
Автор: Ольга Стефанішина, Ярослава Борзова

Дискусії з партнерами щодо початку перемовин про вступ України до ЄС тривають. Маючи наразі підтримку 26 країн-членів, не виникає сумнівів у відданості України реформам.

Про це розповіла віце-прем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина у коментарі РБК-Україна.

Як зазначила Стефанішина, наразі триває двосторонній діалог між Угорщиною та Україною щодо членства останньої в ЄС.

Так, під час останньої зустрічі віцепрем'єрки з євроінтеграції з міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто були обговорені ключові питання: зокрема, щодо забезпечення прав осіб, які належать до національних меншин, та домовленості спільно працювати над імплементацією відповідних рішень.

"З огляду на зазначене, Україна не бачить об’єктивних причин для блокування рішення про відкриття переговорів щодо членства", - зауважує Стефанішина.

Як зазначає віцепрем'єрка з євроінтеграції, водночас є розуміння, що на порядку денному засідання Європейської ради є широкий перелік питань, і позиція Угорщини визначається не лише Україною.

"На сьогодні є можливості для діалогу та знайдення рішення для відкриття перемовин", - підсумувала вона.

Саміт лідерів ЄС

14 і 15 грудня відбудеться саміт лідерів Європейського союзу. Там європейські лідери мають визначитися щодо перспектив інтеграції України, Молдови та Грузії.

За даними ЗМІ, Угорщина блокуватиме все, що пов'язане із підтримкою України. Тож саміт може затягтися до 16 грудня.

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи в Аргентині, зміг поспілкуватись із прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном напередодні саміту лідерів ЄС. За словами українського лідера, розмова була відвертою і стосувалася європейських справ двох держав.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба зустрівся з угорським колегою Петером Сійярто вперше після повномасштабного вторгнення.

Після чого український міністр заявив, що наша країна отримала неофіційний та непублічний позитивний сигнал від Будапешту про початок переговорів щодо вступу України в Євросоюз.

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