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Сийярто избежал ответа, поддерживает ли Венгрия вступление Украины в ЕС

Понедельник 29 января 2024 19:24
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Сийярто избежал ответа, поддерживает ли Венгрия вступление Украины в ЕС Фото: Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии (скрин с видео)
Автор: Владимир Костырин

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто избежал четкого ответа на вопрос о позиции Будапешта о присоединении Украины к Европейскому союзу.

Об этом заявил передает РБК-Украина со ссылкой на совместную пресс-конференцию в Ужгороде венгерского министра с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и руководителем Офиса президента Андреем Ермаком.

В ходе мероприятия журналисты спросили главу МИД Венгрии, выступает ли его государство за или против вступления Украины в ЕС. Но Сийярто не смог дать четкого ответа, сославшись на изучение вопроса будущего вида самого блока.

"В Брюсселе есть много споров, учитывая, как будет выглядеть будущее ЕС, и как будет выглядеть ЕС", - сказал венгерский министр.

Он добавил, что эти вопросы "мы решаем, чтобы могли принять ответственные решения в дальнейшем".

Вопрос вступления Украины в ЕС и позиция Венгрии

Напомним, 14 декабря прошлого года лидеры стран Евросоюза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето, но на момент голосования премьер этой страны Виктор Орбан вышел из зала, поэтому решение было принято единогласно.

Позже Орбан опубликовал в своем аккаунте Facebook заявление, в котором повторил позицию о том, что Украина якобы не готова начать переговоры по присоединению к блоку. Также он заявил, что Венгрия "не хочет участвовать в этом плохом решении".

Ранее венгерский премьер перед декабрьским саммитом лидеров ЕС заявлял, что его страна якобы не против вступления Украины в блок, но вопрос открытия переговоров следует перенести на полгода.

Добавим также, что перед саммитом вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина рассказала о продолжении двусторонних дискуссий между Венгрией и Украиной относительно членства последней в ЕС.

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