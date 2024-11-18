Сійярто розкритикував США за дозвіл Україні завдавати ударів по Росії

"Провоєнний мейнстрім зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", - заявив Сіяйрто.

Він також зазначив, що результати виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп, створюють нову політичну реальність.

"Народ закликає до миру, але відсторонені від влади яструбині політики відмовляються рахуватися з волею народу. Це не тільки недемократично, а й украй небезпечно", - заявив міністр.

Угорщина продовжує наполягати на негайному припиненні вогню, що президент України Володимир Зеленський регулярно відкидає, називаючи такі пропозиції "нісенітницею".

