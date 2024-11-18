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Сийярто раскритиковал США за разрешение Украине наносить удары по России

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение США разрешить Украине использовать поставленные ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Он назвал этот шаг опасным и обвинил "провоенные силы" в попытке эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сияйрто в Facebook.

"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от самого худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто. 

Он также отметил, что результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.

"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил министр.

Венгрия продолжает настаивать на немедленном прекращении огня, что президент Украины Владимир Зеленский регулярно отвергает, называя такие предложения "бессмыслицей".

 

Разрешение на удары по России

В воскресенье администрация президента США Джо Байдена официально разрешила украинским войскам использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России. Это решение совпало с подготовкой украинской армии к возможному наступлению на оккупированные территории России, где также замечены северокорейские военные.

Издание Axios сообщило, что удары ограничиваются только Курской областью. В то же время источники The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон может расширить для Украины зону применения дальнобойных ракет.

В свою очередь МИД Китая призвал к мирному решению войны в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон.

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