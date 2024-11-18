Сійярто розкритикував США за дозвіл Україні завдавати ударів по Росії

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто піддав критиці рішення США дозволити Україні використати поставлені ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Він назвав цей крок небезпечним і звинуватив "провоєнні сили" у спробі ескалації конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сіяйрто у Facebook.

"Провоєнний мейнстрім зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", - заявив Сіяйрто.

Він також зазначив, що результати виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп, створюють нову політичну реальність.

"Народ закликає до миру, але відсторонені від влади яструбині політики відмовляються рахуватися з волею народу. Це не тільки недемократично, а й украй небезпечно", - заявив міністр.

Угорщина продовжує наполягати на негайному припиненні вогню, що президент України Володимир Зеленський регулярно відкидає, називаючи такі пропозиції "нісенітницею".

