Сійярто розкритикував США за дозвіл Україні завдавати ударів по Росії
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто піддав критиці рішення США дозволити Україні використати поставлені ракети дальнього радіуса дії для ударів по російській території. Він назвав цей крок небезпечним і звинуватив "провоєнні сили" у спробі ескалації конфлікту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Сіяйрто у Facebook.
"Провоєнний мейнстрім зробив останню, відчайдушну атаку на нову реальність. Ці сили, схоже, навіть не ухиляються від найгіршого: розширення війни в Україні до глобальних масштабів", - заявив Сіяйрто.
Він також зазначив, що результати виборів у США, на яких переміг Дональд Трамп, створюють нову політичну реальність.
"Народ закликає до миру, але відсторонені від влади яструбині політики відмовляються рахуватися з волею народу. Це не тільки недемократично, а й украй небезпечно", - заявив міністр.
Угорщина продовжує наполягати на негайному припиненні вогню, що президент України Володимир Зеленський регулярно відкидає, називаючи такі пропозиції "нісенітницею".
Дозвіл на удари по Росії
У неділю адміністрація президента США Джо Байдена офіційно дозволила українським військам використовувати американську зброю для нанесення ударів углиб Росії. Це рішення збіглося з підготовкою української армії до можливого наступу на окуповані території Росії, де також помічені північнокорейські військові.
Видання Axios повідомило, що удари обмежуються тільки Курською областю. Водночас джерела The Wall Street Journal повідомили, що Вашингтон може розширити для України зону застосування далекобійних ракет.
Своєю чергою МЗС Китаю закликало до мирного вирішення війни в Україні, заявивши, що політичне вирішення конфлікту відповідає інтересам усіх сторін.
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