Сийярто раскритиковал США за разрешение Украине наносить удары по России
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение США разрешить Украине использовать поставленные ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Он назвал этот шаг опасным и обвинил "провоенные силы" в попытке эскалации конфликта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сияйрто в Facebook.
"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от самого худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто.
Он также отметил, что результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.
"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил министр.
Венгрия продолжает настаивать на немедленном прекращении огня, что президент Украины Владимир Зеленский регулярно отвергает, называя такие предложения "бессмыслицей".
Разрешение на удары по России
В воскресенье администрация президента США Джо Байдена официально разрешила украинским войскам использовать американское оружие для нанесения ударов вглубь России. Это решение совпало с подготовкой украинской армии к возможному наступлению на оккупированные территории России, где также замечены северокорейские военные.
Издание Axios сообщило, что удары ограничиваются только Курской областью. В то же время источники The Wall Street Journal сообщили, что Вашингтон может расширить для Украины зону применения дальнобойных ракет.
В свою очередь МИД Китая призвал к мирному решению войны в Украине, заявив, что политическое решение конфликта отвечает интересам всех сторон.
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