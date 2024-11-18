Сийярто раскритиковал США за разрешение Украине наносить удары по России

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подверг критике решение США разрешить Украине использовать поставленные ракеты дальнего радиуса действия для ударов по российской территории. Он назвал этот шаг опасным и обвинил "провоенные силы" в попытке эскалации конфликта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сияйрто в Facebook.

"Провоенный мейнстрим предпринял последнюю, отчаянную атаку на новую реальность. Эти силы, похоже, даже не уклоняются от самого худшего: расширения войны в Украине до глобальных масштабов", - заявил Сияйрто.

Он также отметил, что результаты выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, создают новую политическую реальность.

"Народ призывает к миру, но отстраненные от власти ястребиные политики отказываются считаться с волей народа. Это не только недемократично, но и крайне опасно", - заявил министр.

Венгрия продолжает настаивать на немедленном прекращении огня, что президент Украины Владимир Зеленский регулярно отвергает, называя такие предложения "бессмыслицей".