Сійярто поскаржився, що у Зеленського "напружено, але культурно" відхилили дзвінок Орбана

Сійярто знову повторив угорську пропозицію про "припинення вогню та масового обміну полоненими", яку Будапешт хотів запропонувати Україні та Росії з нагоди Різдва.

За словами угорського міністра, після розмови Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним, він попросив у міністра закордонних справ Андрія Сибіги та глави Офісу президента Андрія Єрмака організувати телефонну розмову Орбана та Зеленського.

Сійярто заявляє, що нібито Україна "досить небувалим для дипломатії жестом" і "дещо напружено, хоча й культурно" відмовила у дзвінку.

"На столі лежить пропозиція, подібної до якої не було за останню тисячу днів, і не від Угорщини залежить, чи буде ця пропозиція розглянута і схвалена обома сторонами. Одна сторона розглянула її і вважає її прийнятною, але інша сторона зайняла неприйнятну позицію", - сказав Сійярто.

