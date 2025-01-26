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Сійярто образився на Туска і назвав його "агентом Сороса"

Фото: Петер Сійярто (Getty Images)
Автор: Михайло Шилін

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто емоційно відповів на заяву прем‘єр-міністра Польщі Дональда Туска стосовно можливого блокування Угорщиною санкцій проти Росії. Голова угорського МЗС назвав Туска "агентом Сороса".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Сійярто у Facebook.

"Можливо, агенту Сороса важко це зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду… для нас Угорщина стоїть на першому місці", - написав міністр.

Він зазначив, що Угорщина не хоче платити за чужі війни й не дозволить ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни.

"Тому що Угорщина для нас перша", - пояснив Сійярто.

Що передувало

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що якщо Угорщина заблокує автоматичне продовження європейських санкцій проти Росії, це буде свідченням того, що угорський прем'єр Віктор Орбан діє в інтересах Москви.

"Якщо Орбан дійсно заблокує європейські санкції в ключовий для війни момент, буде абсолютно ясно, що в цій великій грі за безпеку і майбутнє Європи він грає в команді Путіна, а не в нашій", - заявив раніше прем'єр Польщі.

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