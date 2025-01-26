Сійярто образився на Туска і назвав його "агентом Сороса"

"Можливо, агенту Сороса важко це зрозуміти, але коли мова йде про команди, ми граємо за угорську команду… для нас Угорщина стоїть на першому місці", - написав міністр.

Він зазначив, що Угорщина не хоче платити за чужі війни й не дозволить ставити під загрозу безпеку енергопостачання країни.

"Тому що Угорщина для нас перша", - пояснив Сійярто.