Сийярто обиделся на Туска и назвал его "агентом Сороса"

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто эмоционально ответил на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска о возможном блокировании Венгрией санкций против России. Глава венгерского МИД назвал Туска "агентом Сороса".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сийярто в Facebook.
"Возможно, агенту Сороса трудно это понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду... для нас Венгрия стоит на первом месте", - написал министр.
Он отметил, что Венгрия не хочет платить за чужие войны и не позволит ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.
"Потому что Венгрия для нас первая", - пояснил Сийярто.
Напомним, на дня премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что если Венгрия заблокирует автоматическое продление европейских санкций против России, это будет свидетельством того, что венгерский премьер Виктор Орбан действует в интересах Москвы.
"Если Орбан действительно заблокирует европейские санкции в ключевой для войны момент, будет совершенно ясно, что в этой большой игре за безопасность и будущее Европы он играет в команде Путина, а не в нашей", - заявил ранее премьер Польши.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.