Сийярто обиделся на Туска и назвал его "агентом Сороса"

"Возможно, агенту Сороса трудно это понять, но когда речь идет о командах, мы играем за венгерскую команду... для нас Венгрия стоит на первом месте", - написал министр.

Он отметил, что Венгрия не хочет платить за чужие войны и не позволит ставить под угрозу безопасность энергоснабжения страны.

"Потому что Венгрия для нас первая", - пояснил Сийярто.