Сійярто в Мінську заговорив російською: що заявив глава МЗС Угорщини

Фото: глава МЗС Угорщини Петер Сійярто (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто прибув з візитом до Мінська у вівторок, 28 жовтня. Там у нього запланована зустріч з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Сійярто написав у Facebook.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в вівторок перебуває з візитом у Мінську, де зустрічається з російським колегою Сергєєм Лавровим. 

Зустріч Сійярто та Лаврова відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", - написав Сійярто.

Ба більше свій виступ Сійярто розпочав російською мовою, закликаючи відновити міжнародну співпрацю. А також заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів Росії та Заходу.

"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", - сказав угорський глава МЗС.

Угорські дрони над Україною

Угорщина могла стежити за українською оборонною промисловістю, використовуючи розвідувальні безпілотники.

"Українські військові зафіксували заходи в наш повітряний простір дронів-розвідників, і це, ймовірно, угорські дрони. Попередньо вони могли вести розвідку щодо промислового потенціалу в українських прикордонних районах", - повідомив Зеленський після доповіді головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Раніше СБУ викрила угорських розвідників на Закарпатті - 9 травня вони збирали інформацію про оборонні можливості області, зокрема про вразливі місця у наземній та повітряній обороні.

