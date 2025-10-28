Сійярто в Мінську заговорив російською: що заявив глава МЗС Угорщини

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в вівторок перебуває з візитом у Мінську, де зустрічається з російським колегою Сергєєм Лавровим.

Зустріч Сійярто та Лаврова відбулась на полях Мінської міжнародної конференції з євразійської безпеки.

"Шлях до безпечного та успішного діалогу веде через Євразію, тільки діалог Схід-Захід може покращити критичну безпекову ситуацію у світі сьогодні", - написав Сійярто.

Ба більше свій виступ Сійярто розпочав російською мовою, закликаючи відновити міжнародну співпрацю. А також заявив про готовність Будапешта надати майданчик для переговорів Росії та Заходу.

"Звичайно, мене багато критикуватимуть за мою участь, але ситуація в глобальній безпеці настільки погана, що я маю бути тут сьогодні", - сказав угорський глава МЗС.