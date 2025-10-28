RU

Сийярто в Минске заговорил на русском: что заявил глава МИД Венгрии

Фото: глава МИД Венгрии Петер Сийярто (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прибыл с визитом в Минск во вторник, 28 октября. Там у него запланирована встреча с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Сийярто написал в Facebook.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто во вторник находится с визитом в Минске, где встречается с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Встреча Сийярто и Лаврова состоялась на полях Минской международной конференции по евразийской безопасности.

"Путь к безопасному и успешному диалогу ведет через Евразию, только диалог Восток-Запад может улучшить критическую ситуацию безопасности в мире сегодня", - написал Сийярто.

Более того, свое выступление Сийярто начал на русском языке, призывая восстановить международное сотрудничество. А также заявил о готовности Будапешта предоставить площадку для переговоров России и Запада.

"Конечно, меня много будут критиковать за мое участие, но ситуация в глобальной безопасности настолько плохая, что я должен быть здесь сегодня", - сказал венгерский глава МИД.

 

Венгерские дроны над Украиной

Венгрия могла следить за украинской оборонной промышленностью, используя разведывательные беспилотники.

"Украинские военные зафиксировали заходы в наше воздушное пространство дронов-разведчиков, и это, вероятно, венгерские дроны. Предварительно они могли вести разведку относительно промышленного потенциала в украинских приграничных районах", - сообщил Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Ранее СБУ разоблачила венгерских разведчиков на Закарпатье - 9 мая они собирали информацию об оборонных возможностях области, в частности об уязвимых местах в наземной и воздушной обороне.

