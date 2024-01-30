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Сійярто не бачить сенсу у прискоренні ратифікації заявки Швеції до НАТО

Фото: Петер Сійярто, голова МЗС Угорщини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Угорському парламенту нібито немає сенсу проводити позачергове засідання для того, щоб розглянути заявку Швеції на вступ до НАТО.

Про це заявив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, повідомляє РБК-Україна з посиланням на 24.hu.

"Зараз нас не відокремлює великий період від початку чергової сесії парламенту, яка відбудеться наступного місяця, наприкінці лютого. Тому не бачу сенсу вдаватися до позачергового засідання", - розповів Сійярто.

Так він прокоментував ініціативу опозиційних фракцій провести позачергове засідання парламенту щодо заявки Швеції до НАТО.

Міністр також додав, що над позачерговим засіданням варто було б подумати, якби парламент збирався лише наступного року.

"Але оскільки парламент збирається наприкінці лютого, то можна дочекатися чергової сесії, і тоді це питання можна буде внести до порядку денного, якщо парламентська більшість вирішить", - заявив Сійярто.

Членство Швеції до НАТО

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще 2022 року. З того часу її не ратифікувала лише Угорщина.

Учора, 29 січня, угорські опозиційні партії запропонували провести позачергове засідання парламенту 5 лютого, на якому вони хочуть ратифікувати членство Швеції до НАТО.

 

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