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Сийярто не видит смысла в ускорении ратификации заявки Швеции в НАТО

Фото: Петер Сийярто, глава МИД Венгрии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Венгерскому парламенту якобы нет смысла проводить внеочередное заседание для того, чтобы рассмотреть заявку Швеции на вступление в НАТО.

Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 24.hu.

"Сейчас нас не отделяет большой период от начала очередной сессии парламента, которая состоится в следующем месяце, в конце февраля. Поэтому не вижу смысла прибегать к внеочередному заседанию", - рассказал Сийярто. 

Так он прокомментировал инициативу оппозиционных фракций провести внеочередное заседание парламента по заявке Швеции в НАТО. 

Министр также добавил, что над внеочередным заседанием стоило бы подумать, если бы парламент собирался только в следующем году. 

"Но поскольку парламент собирается в конце февраля, то можно дождаться очередной сессии, и тогда этот вопрос можно будет внести в повестку дня, если парламентское большинство решит", - заявил Сийярто. 

Членство Швеции в НАТО

Напомним, Швеция подала заявку на вступление в НАТО еще в 2022 году. С тех пор ее не ратифицировала только Венгрия. 

Вчера, 29 января, венгерские оппозиционные партии предложили провести внеочередное заседание парламента 5 февраля, на котором они хотят ратифицировать членство Швеции в НАТО. 

 

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