Опозиція Угорщини вимагає позачергового засідання парламенту для ратифікації заявки Швеції до НАТО

У понеділок, 29 січня, угорські опозиційні партії внесли пропозицію про скликання позачергової сесії парламенту 5 лютого для ратифікації заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Нашу пропозицію було направлено спікеру... Тепер питання в тому, чи вистачить сміливості у 135 осіб, щоб з'явитися", - заявила депутатка від опозиції Зіта Гурмаї, маючи на увазі, чи проголосують за пропозицію депутати від правлячої партії Fidesz і їхніх невеликих союзників - християнських демократів, що підвищить її шанси на успіх.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який підтримує дружні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, заявив, що закликатиме законодавців схвалити приєднання Швеції за першої ж нагоди.

Однак спікер парламенту Ласло Ковер заявив, що немає жодної необхідності в терміновому ухваленні надзвичайних заходів щодо ратифікації вступу Швеції до НАТО, і припустив, що спроби опозиції провести додаткову сесію, найімовірніше, не увінчаються успіхом.

Питання ратифікації Угорщиною вступу Швеції до НАТО

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції на членство в Північноатлантичному альянсі. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а 25 січня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган схвалив цю ратифікацію.

До цього прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

Вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу очікується вже близько півтора року. Раніше Стокгольм планував вступити в НАТО разом із Фінляндією, але Гельсінкі вступили в блок у червні 2023 року, а заявку Швеції ратифікували всі країни НАТО, крім Угорщини.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.

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