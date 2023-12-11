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Сіярто назвав свою версію зустрічі з Кулебою: поскаржився на Єврокомісію

Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба та глава МЗС Угорщини Петер Сіярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Іван Носальський

Міністр закордонних справ Угорщини розкрив деталі зустрічі з українським колегою Дмитром Кулебою. Зокрема, він поскаржився на рішення Єврокомісії щодо України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сіярто у Facebook.

За словами глави угорського МЗС, під час переговорів обговорювалися євроінтеграційні амбіції України.

Сіярто зазначив, що запевнив Кулебу у тому, що для Угорщини "це не тактичне питання, а рішення, яке має історичне значення для майбутнього Європейського союзу загалом".

"Пропозиція про прийняття рішення не підготовлена, і Єврокомісія практично не представляє, який вплив матиме членство України в ЄС на всю спільноту. Досить згадати нерозв'язні проблеми, спричинені попередніми рішеннями Єврокомісії щодо транзиту зерна або скасування ліцензування українських вантажівок", - написав міністр.

На його думку, ЄК не провела підготовчу роботу, необхідну для того, щоб гарантувати Україні взаємовигідне ведення переговорів щодо вступу до ЄС.

Також Сіярто додав, що обговорював з Кулебою закон про національні меншини.

"Безперечно те, що ми обидва зберігаємо відданість подальшому розвитку двосторонніх відносин", - резюмував глава МЗС.

Що передувало

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про зустріч зі своїм угорським колегою Петером Сіярто.

За словами українського чиновника, під час зустрічі головною темою став вступ України до Євросоюзу.

Варто зауважити, що Угорщина планує блокувати початок вступних переговорів Євросоюзу з Україною, оскільки не хоче, щоб наша країна стала членом блоку до завершення війни з Росією.

 

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УгорщинаДмитро КулебаВступ в ЄС