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Сийярто назвал свою версию встречи с Кулебой: пожаловался на Еврокомиссию

Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава МИД Венгрии Петер Сийярто (facebook.com/szijjarto.peter.official)
Автор: Иван Носальский

Министр иностранных дел Венгрии раскрыл детали встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой. В частности, он пожаловался на решения Еврокомиссии по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сийярто в Facebook.

По словам главы венгерского МИД, в ходе переговоров обсуждались евроинтеграционные амбиции Украины. 

Сийярто отметил, что заверил Кулебу в том, что для Венгрии "это не тактический вопрос, а решение, которое имеет историческое значение для будущего Европейского союза в целом".

"Предложение о принятии решения не подготовлено, и Еврокомиссия практически не представляет, какое влияние окажет членство Украины в ЕС на все сообщество. Достаточно вспомнить неразрешимые проблемы, вызванные предыдущими решениями Еврокомиссии о транзите зерна или об отмене лицензирования украинских грузовиков", - написал министр. 

По его мнению, ЕК не провела подготовительную работу, необходимую для того, чтобы гарантировать Украине взаимовыгодное ведение переговоров о вступлении в ЕС. 

Также Сийярто добавил, что обсуждал с Кулебой закон о национальных меньшинствах. 

"Несомненно то, что мы оба сохраняем приверженность дальнейшему развитию двусторонних отношений", - резюмировал глава МИД. 

Что предшествовало

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о встрече со своим венгерским коллегой Петером Сийярто

По словам украинского чиновника, в ходе встречи главной темой стало вступление Украины в Евросоюз. 

Стоит заметить, что Венгрия планирует блокировать начало вступительных переговоров Евросоюза с Украиной, поскольку не хочет, чтобы наша страна становилась членом блока до завершения войны с Россией.  

 

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ВенгрияДмитрий КулебаВступление в ЕС