Сів на річку. У Росії сталася нова НП з пасажирським літаком

Літак виконував рейс за маршрутом "Якутськ - Зирянка - Середньоколимськ". На його борту перебувало 34 людей - 30 пасажирів та 4 члени екіпажу. Після інциденту було здійснено їх евакуацію.

Причина, за якої з Ан-24 здійснив посадку не на запланованій локації, називають помилкою пілотів. Ті не побачили смуги, і сіли на водойму.

Через сильний холод річку скувала крига, яка витримала вагу повітряного судна. Зазначається, що в результаті надзвичайної події постраждалих немає.

Якутська транспортна прокуратура організувала проведення перевірки за фактом інциденту, що сталося 28 грудня рано вранці.

"За попередньою інформацією, причиною авіаційної події є помилка екіпажу в пілотуванні повітряного судна", - йдеться в публікації.

В Якутії пасажирський літак Ан-24 сів на замерзлу річку через помилку пілотів (фото: t.me/yakutsk_vecherniy)

Інциденти з пасажирськими літаками у РФ

Нагадаємо, раніше у вересні у Новосибірській області РФ пасажирський літак Airbus A320 "Уральських авіаліній" здійснив екстрену посадку в полі на ґрунт. На його борту було 167 людей. Через інцидент постраждалих немає.

Крім того, 2 вересня в Єкатеринбурзі літак не міг здійснити зліт через виявлені технічні проблеми. Лайнер мав полетіти до Красноярська.

Зазначимо, що через міжнародні санкції та нестачу західних запчастин у російських авіакомпаній доволі часто відбуваються інциденти.

Також повідомлялося, що у грудні літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у московському аеропорту Внуково. На борту крім небезпечних речовин знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.