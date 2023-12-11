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З літаком РФ в аеропорту Москви трапилася нова НП. На борту був радіоактивний вантаж

Росія, Понеділок 11 грудня 2023 10:18
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З літаком РФ в аеропорту Москви трапилася нова НП. На борту був радіоактивний вантаж Фото: літак РФ з радіоактивним вантажем екстрено сів в аеропорту Москви 11 грудня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Літак із радіоактивним вантажем на борту аварійно сів у московському аеропорту Внуково 11 грудня. На борту крім небезпечних речовин знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Baza.

Так, борт авіакомпанії "ЮТейр" виконував рейс з Ханти-Мансійська до Москви в ніч проти 11 грудня. На борту знаходилися 104 пасажири та 5 членів екіпажу.

"Під час посадки літак подав сигнал аварійної тривоги через несправність шасі", - йдеться в повідомленні.

У результаті, як стверджують російські ЗМІ, посадка нібито пройшла успішно - о пів на другу ночі літак приземлився у Внуково.

"При цьому, крім пасажирів, на борту було 19 кілограмів радіоактивної речовини", - уточнює Baza.

НП з літаками в Росії

Зазначимо, що це вже друга подібна НП з літаком в Росії за останні кілька днів. Так, буквально 7 грудня літак спалахнув під час зльоту в Улан-Уде (Росія). Вантажний Ту-204 повинен був вирушити до китайського Чжанчжоу.

Цікаво, що у Росії останнім часом постійно відбуваються НП за участю авіації. Зокрема, у літаків російського виробництва "Суперджет" додалося проблем через санкції. Пілоти скаржаться на відмови навігаційних баз даних.

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