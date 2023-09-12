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У РФ пасажирський літак із 170 людьми на борту вимушено сів у полі

Вівторок 12 вересня 2023 07:30
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У РФ пасажирський літак із 170 людьми на борту вимушено сів у полі Фото: пасажирський літак Airbus "Уральських авіаліній" у РФ сл у полі (росЗМІ)
Автор: Володимир Костирін

У російській Новосибірській області здійснив екстрену посадку в полі на ґрунт пасажирський літак Airbus "Уральських авіаліній", який виконував рейс Сочі – Омськ. На його борту було 170 людей. За даними надзвичайних служб, внаслідок інциденту постраждалих немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МНС Росії.

На місці вимушеної посадки літака працюють екстрені служби та рятувальники.

Як заявив місцевий губернатор, серед громадян на борту (159 пасажирів та 6 членів екіпажу) було 23 дитини.

У МНС стверджують, що всіх пасажирів було евакуйовано, і їх оглядають працівники медслужб.

Також повідомляється, що Західно-Сибірська транспортна прокуратура перевіряє виконання законодавства щодо безпеки польотів після посадки літака у поле. Що стало причиною події - встановлюється.

Проблеми РФ з авіацією

Нещодавно журналісти та експерти підрахували, що з початку повномасштабного вторгнення в Україну понад п'яту частину відомих втрат російських пілотованих літаків і гелікоптерів не були викликані діями протиборчої сторони.

В Oryx підрахували, що станом на 17 серпня РФ втратила 186 літаків і гелікоптерів, з яких 13 вказані як "небойові" втрати. Фахівці також зазначають, що такі цифри хоч і не вичерпні - вони дають "жахливу оцінку" нинішньому стану російських ВКС.

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