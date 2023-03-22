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Ситуація зі світлом в Україні: обмеження діють лише в одному регіоні

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Україна, Середа 22 березня 2023 11:47
Ситуація зі світлом в Україні: обмеження діють лише в одному регіоні Фото: обмеження по світу діють у Житомирській області 22 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Споживання енергетики в Україні зменшилось порівняно із середою минулого тижня, що обумовлено потеплінням. В Житомирській області продовжують діяти обмеження через атаки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

"У Житомирській області через значні пошкодження мереж, внаслідок неодноразових атак росіян, діють обмеження споживання", - йдеться в повідомленні.

Як додають енергетики, в інших регіонах обмежень у мережах, які б призводили до необхідності обмеження споживачів, немає. Ліміти споживання до областей не доводились.

"Складною залишається ситуація у регіонах вздовж лінії фронту, де ворог постійними артобстрілами пошкоджує мережі", - додали в "Укренерго".

Як повідомлялось, найближчим часом відключення світла в Україні не планується, якщо не буде обстрілів та пошкоджень енергооб’єктов.

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вимкнення світла
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