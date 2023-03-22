ua ru
Ср, 22 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Ситуация со светом в Украине: ограничения действуют только в одном регионе

Новина українською →
Украина, Среда 22 марта 2023 11:47
Ситуация со светом в Украине: ограничения действуют только в одном регионе Фото: ограничения по свету действуют в Житомирской области 22 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Потребление энергетики в Украине уменьшилось по сравнению со средой прошлой недели, что связано с потеплением. В Житомирской области продолжают действовать ограничения из-за атак РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".

"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления", - говорится в сообщении.

Как добавляют энергетики, в других регионах ограничений в сетях, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились.

"Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - добавили в "Укрэнерго".

Как сообщалось, в ближайшее время отключение света в Украине не планируется, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
вимкнення світла
NEWS
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
ВСУ уничтожили 920 оккупантов, 16 БПЛА и 8 ББМ за сутки
DAILY
Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина
Ростислав Шаправский, Милан Лелич Александр Ткаченко: В "хороших русских" не верю, но есть полезные, которые осуждают Путина