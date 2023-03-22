Ситуация со светом в Украине: ограничения действуют только в одном регионе
Потребление энергетики в Украине уменьшилось по сравнению со средой прошлой недели, что связано с потеплением. В Житомирской области продолжают действовать ограничения из-за атак РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрэнерго".
"В Житомирской области из-за значительных повреждений сетей, в результате неоднократных атак россиян, действуют ограничения потребления", - говорится в сообщении.
Как добавляют энергетики, в других регионах ограничений в сетях, которые приводили бы к необходимости ограничения потребителей, нет. Лимиты потребления в области не приходились.
"Сложной остается ситуация в регионах вдоль линии фронта, где враг постоянными артобстрелами повреждает сети", - добавили в "Укрэнерго".
Как сообщалось, в ближайшее время отключение света в Украине не планируется, если не будет обстрелов и повреждений энергообъектов.
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