У компанії зазначили, що ворог завдав серйозних пошкоджень магістральним електромережам. Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів.

Вчора протягом усього дня енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж. Роботи тривали і вночі.

Ситуацію суттєво ускладнюють постійні загрози нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди мають можливість працювати безперервно.

Сьогодні вранці вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Забезпечення їх стабільної роботи залишається першочерговим завданням усіх енергетиків.

Паралельно опрацьовуються резервні схеми живлення та інші технічні рішення для поступового повернення світла решті споживачів.

"Масштаб пошкоджень значний, тому повне відновлення електропостачання потребує часу. Ремонтні роботи тривають, усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям Одеси та прилеглих районів", - зазначили в "Укренерго".