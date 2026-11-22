В компании отметили, что враг нанес серьезные повреждения магистральным электросетям. Из-за значительных разрушений физически невозможно передать потребителям необходимый объем электроэнергии.

Речь идет не просто о дефиците мощности, а о повреждении ключевой инфраструктуры, от которой зависит электроснабжение города и окрестных населенных пунктов.

Вчера в течение всего дня энергетики работали над восстановлением поврежденных сетей. Работы продолжались и ночью.

Ситуацию существенно усложняют постоянные угрозы новых атак и воздушные тревоги, из-за которых ремонтные бригады не всегда могут работать непрерывно.

Сегодня утром удалось начать частичное возобновление электроснабжения объектов критической инфраструктуры. Обеспечение их стабильной работы остается первоочередной задачей всех энергетиков.

Параллельно прорабатываются резервные схемы питания и другие технические решения для постепенного возврата света к другим потребителям.

"Масштаб повреждений значителен, поэтому полное восстановление электроснабжения требует времени. Ремонтные работы продолжаются, все привлеченные службы работают скоординированно, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию жителям Одессы и близлежащих районов", - отметили в "Укрэнерго".