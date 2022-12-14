Ситуація зі світлом в Миколаєві покращується. Кім повідомив хорошу новину
Найближчими днями ситуація з подачею електрики в Миколаєві покращає. Енергетики працюють цілодобово.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.
"Ситуація трохи покращується. З нічними лімітами є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб вони мали змогу працювати. Але на це потрібен час. Думаю, четвер-п’ятниця буде покращення",- розповів він.
Кім додав, що енергетики працюють цілодобово, тому "їх звинувачувати в ні в чому не можна".
Як повідомлялось, із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області переглянули графіки відключень електроенергії. Світло в регіоні вимикають по 4 години кожні 2-4 години.
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