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Ситуація зі світлом в Миколаєві покращується. Кім повідомив хорошу новину

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Миколаїв, Середа 14 грудня 2022 11:13
Ситуація зі світлом в Миколаєві покращується. Кім повідомив хорошу новину Фото: ситуація зі світлом у Миколаєві покращується (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Найближчими днями ситуація з подачею електрики в Миколаєві покращає. Енергетики працюють цілодобово.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Ситуація трохи покращується. З нічними лімітами є питання. Розмовляємо з підприємствами, щоб вони мали змогу працювати. Але на це потрібен час. Думаю, четвер-п’ятниця буде покращення",- розповів він.

Кім додав, що енергетики працюють цілодобово, тому "їх звинувачувати в ні в чому не можна".

Як повідомлялось, із понеділка, 5 грудня, у Миколаївській області переглянули графіки відключень електроенергії. Світло в регіоні вимикають по 4 години кожні 2-4 години.

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