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Ситуация со светом в Николаеве улучшается. Ким сообщил хорошую новость

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Николаев, Среда 14 декабря 2022 11:13
Ситуация со светом в Николаеве улучшается. Ким сообщил хорошую новость Фото: ситуация со светом в Николаеве улучшается (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В ближайшие дни ситуация с подачей электричества в Николаеве улучшится. Энергетики работают круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Ситуация немного улучшается. С ночными лимитами есть вопросы. Разговариваем с предприятиями, чтобы они могли работать. Но на это нужно время. Думаю, четверг-пятница будет улучшение",- рассказал он.

Ким добавил, что энергетики работают круглосуточно, поэтому "их обвинять ни в чем нельзя".

Как сообщалось, с понедельника, 5 декабря, в Николаевской области пересмотрели графики отключений электроэнергии. Свет в регионе выключают по 4 часа каждые 2-4 часа.

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