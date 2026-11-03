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Ситуація зі світлом у Києві надзвичайно складна, у місті розгортають пункти обігріву, - Кличко

18:18 03.11.2026 Вт
2 хв
aimg Ірина Гамерська
Фото: Віталій Кличко (Getty Images)

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження об'єктів регіонального енерговузла. У місті виникли перебої з водопостачанням та рухом електротранспорту, а в районах із найскладнішою ситуацією розгортають пункти обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Пошкодження енергосистеми та екстрені відключення

За словами мера, обстріли РФ призвели до суттєвих пошкоджень як генерації, так і систем передачі електроенергії по всій Україні.

"Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об'єкти київського регіонального енерговузла. Тому "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло", - повідомив Кличко.

Проблеми з водопостачанням, транспортом та пункти обігріву

Аварійна ситуація в енергосистемі безпосередньо вплинула на критичну інфраструктуру столиці:

  • Водопостачання: виникли перебої в наданні послуги. Фахівці "Київводоканалу" наразі роблять усе можливе, щоб вирівняти напругу в системі та повністю відновити подачу води.
  • Транспорт: зафіксовано перебої в русі громадського електротранспорту.
  • Пункти обігріву: у районах, де спостерігається найгостріша ситуація з відсутністю електроенергії, розгортають спеціальні пункти. Там мешканці столиці можуть зарядити телефони та інші пристрої, а також зігрітися й випити гарячого чаю.
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КиївВідключеня світла