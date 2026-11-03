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Ситуация со светом в Киеве очень сложная, в городе открывают пункты обогрева, - Кличко

18:18 03.11.2026 Вт
2 мин
aimg Ирина Гамерская
Фото: Виталий Кличко (Getty Images)

В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии из-за повреждений объектов регионального энергоузла. В городе возникли перебои с водоснабжением и движением электротранспорта, а в районах со сложной ситуацией разворачивают пункты обогрева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Киева Виталия Кличко.

Повреждения энергосистемы и экстренные отключения

По словам мэра, обстрелы РФ привели к существенным повреждениям как генерации, так и систем передачи электроэнергии по всей Украине.

"Ситуация с электроснабжением в Киеве чрезвычайно сложная. Враг продолжает разрушать единую энергосистему Украины. Повреждена и генерация, и передача электричества по всей стране. Также в результате атак в последние дни повреждены объекты киевского регионального энергоузла. Поэтому "Укрэнерго" ввело экстренные отключения электроэнергии. Энергетики работают, чтобы вернуть свет", - сообщил Кличко.

Проблемы с водоснабжением, транспортом и пункты обогрева

Аварийная ситуация в энергосистеме напрямую повлияла на критическую инфраструктуру столицы:

  • Водоснабжение: возникли перебои в предоставлении услуги. Специалисты "Киевводоканала" делают все возможное, чтобы выровнять напряжение в системе и полностью восстановить подачу воды.
  • Транспорт: зафиксированы перебои в движении общественного электротранспорта.
  • Пункты обогрева: в районах, где наблюдается острейшая ситуация с отсутствием электроэнергии, разворачивают специальные пункты. Там жители столицы могут зарядить телефоны и другие устройства, а также согреться и выпить горячий чай.
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