Як повідомили у компанії, вчора та цієї ночі, 25 листопада, росіяни знову атакували енергооб’єкти Дніпропетровщини.

Через ці удари без світла залишились будинки й частина критичної інфраструктури.

За командою "Укренерго" в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах застосовуються екстрені відключення. Графіки там не діють.

"Ситуація в області вкрай важка. Енергетики всього регіону працюють, щоб її стабілізувати. Тривалі повітряні тривоги ускладнюють ремонти", - зазначили у ДТЕК.

За словами глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, наразі для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин - без. У деяких районах запроваджені екстрені відключення.

Це вимушені обмеження, необхідні, щоб збалансувати навантаження на енергосистему та не допустити масштабніших аварійних відключень.