У Дніпропетровській області вкрай важка ситуація зі світлом. Російські окупанти знову били по енергооб’єктах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.
Як повідомили у компанії, вчора та цієї ночі, 25 листопада, росіяни знову атакували енергооб’єкти Дніпропетровщини.
Через ці удари без світла залишились будинки й частина критичної інфраструктури.
За командою "Укренерго" в Дніпрі, Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах застосовуються екстрені відключення. Графіки там не діють.
"Ситуація в області вкрай важка. Енергетики всього регіону працюють, щоб її стабілізувати. Тривалі повітряні тривоги ускладнюють ремонти", - зазначили у ДТЕК.
За словами глави Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, наразі для стабілізації ситуації електроенергію подають за графіком: 4 години зі світлом, 8 годин - без. У деяких районах запроваджені екстрені відключення.
Це вимушені обмеження, необхідні, щоб збалансувати навантаження на енергосистему та не допустити масштабніших аварійних відключень.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області у вівторок, 24 листопада, ввели екстрені відключення електроенергії. Ситуація в області залишається важкою через пошкодження магістральних мереж.