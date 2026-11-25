Как сообщили в компании, вчера и этой ночью, 25 ноября, россияне снова атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

Из-за этих ударов без света остались дома и часть критической инфраструктуры.

По команде "Укрэнерго" в Днепре, Днепровском, Павлоградском, Синельниковском и Самаровском районах применяются экстренные отключения. Графики там бездействуют.

"Ситуация в области крайне тяжелая. Энергетики всего региона работают, чтобы ее стабилизировать. Длительные воздушные тревоги затрудняют ремонты", - отметили в ДТЭК.