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Ситуація зі світлом: у Чернівецькій області пошкодження, українців просять заощаджувати

Фото: українців просять заощаджувати світло (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українців просять заощаджувати світло, оскільки у багатьох регіонах енергосистема досі працює ненадійно. Проте дефіциту сьогодні, 7 квітня, немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укренерго".

Зазначається, що сьогодні виробництво електроенергії повністю забезпечує потреби споживачів. Тому відключення світла не плануються.

При цьому негода у Чернівецькій області спричинила пошкодження на розподільчих мережах.

Українців попереджають, що, хоч ситуація в енергосистемі стабілізувалася, однак через пошкодження ключових високовольтних підстанцій надійність живлення у більшості регіонів значно знижена.

"Тому просимо ощадливо споживати електроенергію та, за можливості, рівномірно розподіляти використання потужних приладів упродовж доби", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вчора через негоду у Чернівецькій та Івано-Франківській областях аварійно вимкнули світло 5 тисячам споживачів.

Також сьогодні у Черкасах сталася аварія на ТЕЦ, тому місто залишилося без тепла та гарячої води.

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