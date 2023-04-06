ua ru
Чт, 06 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На заході України 5 тисяч споживачів без світла через негоду

Новость на русском →
Чернівці, Четвер 06 квітня 2023 10:39
На заході України 5 тисяч споживачів без світла через негоду Фото: на заході України аварійно знеструмили 5 тисяч споживачів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Негода на заході України залишила без світла 5 тисяч споживачів. Відключення сталося у Чернівецькій та Івано-Франківській областях

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міненерго в Facebook.

"Через негоду відбулось аварійне відключення близько 5 тисяч споживачів у Чернівецькій та Івано-Франківській областях", - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, ситуація в інших областях України стабільна. Енергосистема працює без дефіциту та забезпечує потреби українців. Тому сьогодні відключення світла не плануються.

Також протягом останньої доби відновлено електропостачання близько 15 тисяч абонентів у Донецькій області.

Нагадаємо, західні області України засипало снігом. Через негоду на заході ускладнений рух транспорту та численні ДТП.

Крім того, українців попередили про затримки потягів, які курсують через західні регіони нашої країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
відключеня світла Електроенергія Минэнерго Негода в Україні Івано-Франківська область Черновицкая область
NEWS
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
Росіяни під Бахмутом отримали системи ТОС-1: карти боїв від ISW
DAILY
Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Андрій Мельник: В Німеччині з'являються нові колективні заклики до перемир'я і переговорів