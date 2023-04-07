Ситуация со светом: в Черновицкой области повреждения, украинцев просят экономить

Сегодня производство электроэнергии полностью обеспечивает потребности потребителей. Поэтому отключения света не планируются.

При этом непогода в Черновицкой области привела к повреждениям на распределительных сетях.

Украинцев предупреждают, что, хотя ситуация в энергосистеме стабилизировалась, однако из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций надежность питания в большинстве регионов значительно снижена.

"Поэтому просим экономно потреблять электроэнергию и, по возможности, равномерно распределять использование мощных приборов в течение суток", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера из-за непогоды в Черновицкой и Ивано-Франковской областях аварийно выключили свет 5 тысячам потребителей.

Также в Черкассах произошла авария на ТЭЦ, поэтому город остался без тепла и горячей воды.

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