Ситуация на Запорожской АЭС: Гутерриш сделал заявление по миссии МАГАТЭ

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее", - сказал он. По словам генсека, любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению. "Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на ЗАЭС", - добавил Гутерриш.