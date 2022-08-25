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Ситуация на Запорожской АЭС: Гутерриш сделал заявление по миссии МАГАТЭ

Фото: генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Секретариат ООН готов поддержать любую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее", - сказал он.

По словам генсека, любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению.

"Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на ЗАЭС", - добавил Гутерриш.

Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.

До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.

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Запорожская АЭС