Ситуация на Запорожской АЭС: Гутерриш сделал заявление по миссии МАГАТЭ
Секретариат ООН готов поддержать любую миссию Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по приглашению Украины на Запорожскую АЭС.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
"Я по-прежнему серьезно обеспокоен ситуацией на Запорожской атомной электростанции и вокруг нее", - сказал он.
По словам генсека, любая дальнейшая эскалация ситуации может привести к самоуничтожению.
"Секретариат ООН готов поддержать любую миссию из Киева на ЗАЭС", - добавил Гутерриш.
Как сообщалось, о том, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси намерен приехать на захваченную Запорожскую АЭС или отправить миссию стало известно еще в начале июня.
До этого генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что на данный момент риск ядерного конфликта стал самым серьезным за последние десятилетия.
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